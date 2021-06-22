Под Курском рецидивист ограбил пенсионерку

В течение часа через несколько кварталов мужчину задержали Фото: Из архива "КП"

В полицию обратилась 84-летняя женщина, у которой возле магазина в поселке Искра неизвестный вырвал из рук сумку. Рядом никого не оказалось, поэтому женщина не смогла попросить о помощи. Позже выяснилось, что злоумышленник специально дождался, когда другие посетители разойдутся.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Полицейские определили направление, куда мог направиться нападавший. В течение часа через несколько кварталов мужчину задержали.

Часть денег, которые находились в сумке, злоумышленник уже успел потратить. 34-летний подозреваемый год назад освободился из колонии. В отношении него возбудили уголовное дело. За это преступление предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.