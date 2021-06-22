В Курской области работает горячая линии по качеству хлеба

Специалисты ответят на все вопросы курян Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Управлении Роспотребнадзора по Курской области до 2 июля будет работать горячая линия по качеству и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и срокам их годности.

Специалисты проконсультируют граждан по вопросам реализации хлебобулочных изделий и кондитерской продукции, требованиям к маркировке, условиям хранения и реализации, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

Звонки принимаются по телефонам:

- в Курске, Курском, Поныровском, Солнцевском и Октябрьском районах 8-(4712) 58-71-86;

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском и Фатежском районах 8-(471-48) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах 8-(471-40) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах 8-(471-43) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах 8-(471-45) 4-39-65.