В Курской области почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

Состоялась церемония возложения цветов и венков

22 июня в День памяти и скорби в Курской области прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летию с начала Великой Отечественной войны. В областном центре на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» состоялась церемония возложения цветов и венков.

Почтить память героев пришли руководители областной и городской администрации, депутаты, представители общественных, молодежных и ветеранских организаций, а также неравнодушные жители и гости города.

Рано утром на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в рамках акции «Свеча памяти» зажгли поминальные свечи, из которых выложили слова «Курск помнит».

Также рано утром прошла акция «Огненные картины войны». Ее участники при помощи горящих свечей создали «огненную картину», в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны.