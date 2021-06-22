С начала года более 1,7 тысяч курян связали себя узами брака

В пик пандемии в органах ЗАГС не проводили торжественные регистрации браков Фото: Светлана ВОЛКОВА

Узами брака в прошедшую субботу в нашем регионе связали себя 113 молодых пар, сообщает региональный комитет ЗАГС.

В отделе ЗАГС администрации Сеймского округа города зарегистрировано 500 браков в этом году.

Всего с начала года в области зарегистрировали брак уже более 1,7 тыс. молодоженов, появилось на свет свыше 3,5 тыс. новорожденных.

В пик пандемии в органах ЗАГС не проводили торжественные регистрации браков, в этом году к традиционным церемониям вернулись. Они проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзора.