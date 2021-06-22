В Курскую область привезли верблюдов

Животные находятся на карантине Фото: предоставлено пресс-службой

В одно из хозяйств Железногорского района прибыла пара верблюдов - самка и самец. Животные дорогу перенесли хорошо.

- Сейчас ветеринары проводят карантинные мероприятия в отношении экзотических для нашего района животных. В течение 30 -дневного карантина верблюды будут находиться на специально отведенной карантинной площадке хозяйства, - сказали в администрации региона.

Специалисты ветеринарной станции отобрали пробы крови для исследования на различные болезни. Проведена туберкулинизация. Затем запланированы профилактические вакцинации против сибирской язвы и бешенства