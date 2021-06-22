Под Курском спасли детеныша косули

Детеныша местные жители заметили на окраине Обояни Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Обоянском районе спасли детеныша косули. 20 июня его заметили на окраине города. Местные жители наблюдали за потерявшимся малышом в течение дня, после чего обратились в комитет природных ресурсов Курской области. Сотрудники комитета и охотовед Обоянского района выехали на место и осмотрели животное. Его состояние оценили как удовлетворительное. Возраст детеныша – не больше месяца, рассказали в администрации региона.

- Малыш благополучно доставлен в место временного содержания. Когда детёныш окрепнет – его выпустят в дикую природу, – пояснил председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков.

Специалисты напоминают, самки косули могут на время оставить малышей, но спустя несколько часов они обязательно возвращаются для кормления. Думая, что детеныши остались одни, люди пытаются им помочь, но на самом деле наносят вред животным. Выжить в неволе им очень сложно.

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