Под Курском горела квартира

Пожар тушили 20 человек и семь единиц техники Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 19:40 21 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире по адресу: Железногорск, улица Ленина.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №11 Железногорска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей, газовая служба.

По прибытии в 19:44 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 19:48, ликвидировано в 19:49, сообщили в МЧС.

В результате пожара в квартире огнем повреждена жилая комната на площади 15 квадратных метров.

Пожар тушили 20 человек и семь единиц техники.Ущерб и причина пожара устанавливаются.