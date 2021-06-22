Под Курском горела квартира

Пожар тушили 20 человек и семь единиц техники
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В 19:40 21 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире по адресу: Железногорск, улица Ленина.
На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №11 Железногорска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей, газовая служба.
По прибытии в 19:44 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 19:48, ликвидировано в 19:49, сообщили в МЧС.
В результате пожара в квартире огнем повреждена жилая комната на площади 15 квадратных метров.
Пожар тушили 20 человек и семь единиц техники.Ущерб и причина пожара устанавливаются.