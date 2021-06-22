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Победа22 июня 2021 8:52

В Курске из горящих свечей сложили картину в память о начале Великой Отечественной

Акция прошла на Мемориале памяти павших
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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22 июня в городе проходят памятные мероприятия

22 июня в городе проходят памятные мероприятия

Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 июня в Курске на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» прошла акция «Огненные картины войны». Участники при помощи горящих свечей создали «огненную картину», в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны.

В рамках акции «Свеча памяти» были зажжены поминальные свечи, из которых были выложены слова «Курск помнит». Минутой молчания собравшиеся почтили память павших в боях за освобождение Родины в годы Великой Отечественной войны