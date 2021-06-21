Куряне вышли в финал конкурса «Цифровой прорыв»

Куряне сразятся за приз в два миллиона рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске подвели итоги третьего регионального этапа Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». В нем приняли участие более 50 курских IT-специалистов. В офлайн режиме на площадке курского IT-хаба работали шесть команд. На решение заданий по направлению «Медицина, здравоохранение, наука» у них было 48 часов. Свои проекты участники представили экспертам и членам жюри из Москвы и других городов.

Команда UNI вошла в топ-5 по направлению «Разработка программного решения — системы самодиагностики пациента». Студенты разработали систему для постановки предварительного диагноза по симптомам и хранения истории диагнозов(медкарты).

Команда вышла в финал конкурса «Цифровой прорыв». В декабре куряне сразятся за главный приз в два миллиона рублей. Кроме того, команда получила возможность подать заявку на грант Фонда содействия инновациям по программе «УМНИК. Цифровой прорыв».

Разработки участников хакатона предложено доработать и использовать в дальнейшем для медицинских учреждений Курской области.

Следующий этап конкурса «Цифровой прорыв» на площадке курского IT-хаба состоится 20-22 августа этого года по направлению «Креативные индустрии. Коммуникации и контент»