Курян призывают сдать на переработку батарейки

Курян призывают к раздельному сбору мусора Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске экоактивисты проводят акцию по приему вторсырья. Мероприятие назвали «Неделя сбора батареек -2021». Проект охватил 43 города по всей России.

Воспитанники детского сада № 96 присоединились к акции.

Не спешите выбрасывать в мусор отработавшие свой ресурс батарейки и аккумуляторы. Их принимают на площадке возле одного из сетевых магазинов Курска по адресу: улица Энгельса, 115д.

Специальный контейнер ждет батарейки круглосуточно.