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Общество21 июня 2021 17:00

Курян призывают сдать на переработку батарейки

В городе установлен специальный контейнер
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Курян призывают к раздельному сбору мусора

Курян призывают к раздельному сбору мусора

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске экоактивисты проводят акцию по приему вторсырья. Мероприятие назвали «Неделя сбора батареек -2021». Проект охватил 43 города по всей России.

Воспитанники детского сада № 96 присоединились к акции.

Не спешите выбрасывать в мусор отработавшие свой ресурс батарейки и аккумуляторы. Их принимают на площадке возле одного из сетевых магазинов Курска по адресу: улица Энгельса, 115д.

Специальный контейнер ждет батарейки круглосуточно.