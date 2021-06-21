Курские "дикие" пляжи патрулирует полиция

Спасатели и МЧС напоминают, что детям нельзя одним находиться на пляже Фото: Светлана ВОЛКОВА

В прошедшие выходные оперативная группа, в которую вошли участковые уполномоченные, инспекторы ПДН и спасатели, проверила необорудованные места массового отдыха курян.

В ходе рейдов особое внимание уделялось безопасности детей. Инспекторы по делам несовершеннолетних побеседовали с родителями, еще раз напомнили о том, что нельзя отпускать детей одних к водоемам.

В ходе рейдов сотрудники проводили работу и с курянами, находившимися у воды в состоянии алкогольного опьянения, - все они были удалены с пляжей. Всего с начала купального сезона сотрудники полиции составили 145 протоколов на граждан за распитие алкоголя и появление в нетрезвом состоянии опьянения на пляжах областного центра.

На всех пляжах дежурят спасатели: один спасатель - на берегу, другой для оперативности реагирования – на лодке.

Кроме того, за безопасностью отдыхающих следили и три мобильные группы на катерах: две группы полиции и одна управления по делам ГО и ЧС. Маршруты патрулирования полицейских катеров пролегают по рекам Сейм (вдоль пляжа «Здоровье») и Тускарь (вдоль пляжей в парке «Боева дача»). Мобильная группа управления по делам ГО и ЧС патрулирует акваторию реки Сейм от пляжа «Здоровье» до хутора «Зубков».