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Происшествия21 июня 2021 14:59

Под Курском перевернулась моторная лодка, утонул мужчина

Следственный комитет проводит проверку
Яна ШЕЛЕСТ
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Тело из воды достали

Тело из воды достали

19 июня вечером в Курский следственный отдел СУ СК по Курской области поступило сообщение о происшествии с моторной лодкой на озере в деревне 2-е Безлесное Курского района, в результате которого утонул мужчина.

Было установлено, что 46-летний местный житель, управляя моторной лодкой без спасательного жилета, допустил ее опрокидывание, получил телесные повреждения и утонул. Тело из воды достали.

СК по данному факту начал процессуальную проверку. Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.