В Курскую область поступило еще 4,2 тысяч доз вакцины от «Спутник V»

Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги или по телефону своей поликлиники Фото: Из архива "КП"

В Курскую область поступило еще 4,2 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в оперштабе. Ее уже распределили по медучреждениям. Как и прежде, записаться на вакцинацию можно через Госуслуги или по телефону своей поликлиники.

Напоминаем, что в трех торговых центрах Курска («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева) можно привиться от коронавируса без предварительной записи. В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 13:00 до 19:00, в «Европе» – с 14:00 до 20:00. Пункты работают по данному графику без перерыва и выходных.

По данным оперштаба на 21 июня, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 158 451 человека, полностью завершили вакцинацию – 135 507 курян. Это 29,7% от плана, который позволит сформировать коллективный иммунитет.