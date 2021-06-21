Фатежская районная больница возобновляет плановую деятельность

В учреждении провели дезинфекцию Фото: материалы пресс-служб

В начале июня Фатежская районная больница, которая работала в режиме ковидария, завершила прием пациентов с коронавирусом. Здесь было развернуто 70 мест, за полгода работы медики вылечили около 800 пациентов.

В учреждении провели дезинфекцию. С 22 июня больница будет работать в прежнем режиме. Здесь вновь будут оказывать неврологическую, хирургическую, травматологическую и терапевтическую помощь.

Ранее виды данной помощи жителям данного района еще оказывались в Железногорской городской больнице и Поныровской ЦРБ.