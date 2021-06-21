Курский пенсионер перевел мошенникам полмиллиона рублей

а две недели курянин перечислил 488 тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В начале июля 77-летнему жителю Курска позвонил неизвестный и рассказал, что мужчине положена компенсация за услуги, которые он получал в частных медицинских организациях.

Для того чтобы получить деньги, нужно было оформить страховку, а затем оплатить текущие расходы и перевести деньги за доставку всей суммы.

За две недели курянин перечислил 488 тысяч рублей. Не получив точной даты перевода денег, он засомневался и обратился в полицию. Выяснилось, что все это время он общался с мошенниками.

Как только по телефону потерпевший сообщил, что написал заявление в полицию, связь с неизвестными прервалась. По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело.