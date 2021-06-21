На курских улицах работают волонтеры

Также стартуют тематические встречи, в рамках которых проект генплана обсудят эксперты Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 21 по 25 июня с 18.00 до 20.00 на улицах Курска будут работать волонтеры, которые помогут всем желающим оформить свои предложения в проект генплана областного центра.

В Железнодорожном округе волонтеры будут работать около гипермаркета «Европа» (ул. 1-я Вишневая, 17) и гипермаркета «Линия» (ул.Октябрьская,80-а) – через день на каждой из точек. В таком же формате волонтеры будут дежурить на перекрестке улиц Малых - 2-я Новоселовка и улиц Малых – Полевая.

В Центральном округе - на пяти площадках: у ТЦ Central Park (ул. К.Маркса, 6), у ТЦ Европа 40 (ул. Студенческая, 1), в сквере на проспекте В. Клыкова (около дома № 1), у ТЦ Европа 52 (проспект А.Дериглазова) и у ТЦ Куряночка (ул. Дзержинского, 69Б).

В Сеймском округе – на пересечении улиц Сумской – Дейнеки, на улице Гагарина (около дома № 2) и в сквере напротив кинотеатра «Родина» (ул. Менделеева, 31).

Также стартуют тематические встречи, в рамках которых проект генплана обсудят эксперты. Они пройдут в концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) 21, 23 и 24 июня в 16.00.