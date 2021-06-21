Под Курском из-за детской шалости сгорел сарай

Ребенок бросил горящую спичку, сарай загорелся Фото: Яна ШЕЛЕСТ

20 июня около шести часов вечера в селе Сотниково Фатежского района загорелся деревянный сарай, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия приехали огнеборцы местной пожарной части. Огонь практически полностью уничтожил кровлю строения.

Предположительно, пожар произошел из-за детской шалости. Хозяин заправлял триммер и случайно пролил бензин в сарае. Ребенок бросил горящую спичку, сарай загорелся.

За пять месяцев этого года в Курской области произошло пять пожаров, причиной которых стала детская шалость.