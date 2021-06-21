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Общество21 июня 2021 11:37

Курская прокуратура выясняет обстоятельства гибели детей на водоемах

Трагедии произошли в Беловском и Льговском районах
Яна ШЕЛЕСТ
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Трагедии произошли в Беловском и Льговском районах

Трагедии произошли в Беловском и Льговском районах

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Прокуратура Курской области проводит проверку в связи с гибелью трех детей на водоемах в Беловском и Льговском районах.

Сотрудники ведомства проверяют деятельность органов опеки и попечительства, а также субъектов профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.

В ходе надзорных мероприятий также дадут оценку деятельности должностных лиц по обеспечению безопасности на водных объектах региона.

По результатам проверки примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования.