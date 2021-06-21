Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2021 10:00

22 июня в Курской области пройдет минута молчания

Вечером прожекторы озарят Триумфальную арку и памятник маршалу Жукову
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вечером прожекторы озарят Триумфальную арку и памятник маршалу Жукову

Вечером прожекторы озарят Триумфальную арку и памятник маршалу Жукову

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

22 июня в 12:15 по московскому времени пройдет всероссийская минута молчания. В 1941 году в это время по радио с официальным обращением выступил министр иностранных дел Вячеслав Молотов, сообщивший о нападении Германии на Советский Союз.

В День памяти и скорби в 22:00 прожекторы озарят Триумфальную арку и памятник маршалу Жукову на мемориальном комплексе «Курская дуга», а также мемориальный комплекс «Героям северного фаса Курской дуги» в поселке Поныри.