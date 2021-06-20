В Курской области скончались четыре пациента с коронавирусом

Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в Курской области. Как сообщили в региональном оперштабе 20 июня, умерли мужчины 55, 59, 83 лет, а также женщина 59 лет. На сегодняшний день в регионе скончались 893 человека. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Напомним на 20 июня, прирост зараженных в Курской области составил 80 человек. Всего зарегистрировано 39 752 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 944 человека, на ИВЛ – 52 (3 – инвазивная, 49 – неинвазивная).