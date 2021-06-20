В Курской области заразились коронавирусом 80 человек

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным оперштаба на 20 июня, прирост зараженных в Курской области составил 80 человек. Заболевшие по муниципалитетам распределились следующим образом: Курск - 44, Железногорск - 12, Фатежский район - три, Горшеченский, Золотухинский, Касторенский, Медвенский, Октябрьский, Пристенский, Суджанский, Тимский и Железногорский - по два, Беловский, Суджа и Хомутовский - по одному.

Всего зарегистрировано 39 752 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 944 человека, на ИВЛ – 52 (3 – инвазивная, 49 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 893 пациента. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 157 433 человека, вторым (полностью завершили вакцинацию) – 135 049 (с учетом иммунизированных в медико-санитарной части г. Курчатова ФМБА России).