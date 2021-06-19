Четвертый энергоблок Курской АЭС остановили на ремонт

18 июня энергоблок № 4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный капитальный ремонт. Он предусмотрен годовым графиком и продлится 138 суток, сообщили на АЭС.

- Длительность ремонта обусловлена большим объемом работ, который предстоит выполнить, - сказал директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. – Ремонт энергоблока затрагивает более тысячи различных единиц оборудования. Особое внимание будет уделено качеству производимых работ и сокращению сроков их выполнения с безусловным соблюдением высокого уровня безопасности.

В программе ремонта энергоблока № 4 - расширенный внутриреакторный контроль 240 технологических каналов и 10 регулирующих каналов системы управления и защиты, контроль и измерения различных параметров оборудования, капитальный ремонт двух блочных турбогенераторов, ремонты трубопроводной арматуры, главных циркуляционных насосов, других систем и аппаратов.

С момента пуска энергоблок № 4 Курской АЭС выработал более 243 млрд кВтч электроэнергии. Его годовая выработка обеспечивает электроэнергией потребление 3,5 млн человек населения Курской, Орловской и Белгородской областей в сфере услуг и домашних хозяйствах.

В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1, 3. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 2 в плановом ремонте.