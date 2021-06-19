Под Курском утонули двое детей

Курян просят купаться только на оборудованных пляжах Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 июня на телефон в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок о гибели на воде в необорудованном для купании месте в реке Бык Льговского района Курской области.

- На место происшествия были направлены оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Льговского района, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, - рассказали в ГУ МЧС региона.

Из водоема было извлечены тела двух детей - восьми и 12 лет.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов