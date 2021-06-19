Под Курском нашли артснаряд

Снаряд нашли в Поныровском районе, где шли ожесточенные бои Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в Поныровском районе в поселке Первое Мая.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружен артснаряд. Он изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.