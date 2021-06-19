Больше всего новых больных ковид зарегиистрировано в Курске и Курском районе

За сутки в Курске прибавилось 36 зараженных
Фото: Светлана ВОЛКОВА
По данным оперштаба на 8:30 19 июня, в Курской области всего зарегистрировано 39 672 (+77) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
С начала пандемии от ковид скончались 889 курян. В том числе за последние сутки - пять человек - мужчина 79 лет; женщины 70, 71, 79, 82 лет.
Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +36
Курский +5
Суджанский +5
Пристенский +4
г. Рыльск +4
Беловский +3
г. Льгов +3
Рыльский +3
г. Щигры +3
Медвенский +2
Глушковский +1
Горшеченский +1
Касторенский +1
Кореневский +1
Мантуровский +1
г. Обоянь +1
Обоянский +1
г. Суджа +1
Щигровский +1