Больше всего новых больных ковид зарегиистрировано в Курске и Курском районе

За сутки в Курске прибавилось 36 зараженных Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 8:30 19 июня, в Курской области всего зарегистрировано 39 672 (+77) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

С начала пандемии от ковид скончались 889 курян. В том числе за последние сутки - пять человек - мужчина 79 лет; женщины 70, 71, 79, 82 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +36

Курский +5

Суджанский +5

Пристенский +4

г. Рыльск +4

Беловский +3

г. Льгов +3

Рыльский +3

г. Щигры +3

Медвенский +2

Глушковский +1

Горшеченский +1

Касторенский +1

Кореневский +1

Мантуровский +1

г. Обоянь +1

Обоянский +1

г. Суджа +1

Щигровский +1