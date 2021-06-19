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Звезды19 июня 2021 14:34

В Курске откроется выставка, посвященная галерее «АЯ» и 65-летию ее основателя

На экспозиции будут представлены картины курских художников-реалистов
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В отдельном зале будут демонстрироваться картины самого юбиляра

В отдельном зале будут демонстрироваться картины самого юбиляра

Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 июня в 16.00 в выставочном зале «Звездный» (Красная площадь, 2/4) откроется выставка «АЯ» и Я», посвященная 28-летию галереи «АЯ» и 65-летию ее основателя Олега Радина.

На выставке будут представлены картины курских художников-реалистов из фонда галереи «АЯ» от начала ХХ века до современных работ. Это картины художников Шуклиных, Петра Лихина, Владимира Мартыненко, Владимира Парашечкина, а также произведения, созданные совсем недавно.

В отдельном зале будут демонстрироваться картины самого юбиляра, которые еще ни разу не выставлялись.

Выставка проходит с соблюдением всех санитарных мер.