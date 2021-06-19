Вакцинацию от ковид завершили почти 134 тысячи курян

В регионе ужесточили меры против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 155 192 человека, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 133 933 (с учетом вакцинированных в Медико-санитарной части Курчатова ФМБА России).

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 889 человек, на ИВЛ – 54 (4 – инвазивная, 50 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 19 июня, в Курской области всего зарегистрировано 39 672 (+77) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

С начала пандемии от ковид скончались 889 курян. В том числе за последние сутки - пять человек - мужчина 79 лет; женщины 70, 71, 79, 82 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.