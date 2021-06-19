В Курской области установился третий класс пожарной опасности

Курян просят не бросать мусор в лесу
Фото: Светлана ВОЛКОВА
По прогнозу курского Гидрометцентра с 20 июня в области установится третий класс пожарной опасности. Этому способствует сухая и жаркая погода.
В связи с этим спасатели просят курян и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и при проведении работ на дачных и приусадебных участках:
- не бросайте на землю непотушенные окурки и спички;
- не оставляйте в лесу мусор, особенно легковоспламеняющийся и стеклянные бутылки;
- не оставляйте без присмотра разведенные костры.
Напоминаем, всего существует пять классов пожарной горимости: первый – низкий, пятый – самый высокий.