В Курской области установился третий класс пожарной опасности

Курян просят не бросать мусор в лесу Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу курского Гидрометцентра с 20 июня в области установится третий класс пожарной опасности. Этому способствует сухая и жаркая погода.

В связи с этим спасатели просят курян и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и при проведении работ на дачных и приусадебных участках:

- не бросайте на землю непотушенные окурки и спички;

- не оставляйте в лесу мусор, особенно легковоспламеняющийся и стеклянные бутылки;

- не оставляйте без присмотра разведенные костры.

Напоминаем, всего существует пять классов пожарной горимости: первый – низкий, пятый – самый высокий.