В Курской области патрулируют водоемы

Температура воды в реке составляет более 20 градусов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Инспекторы ГИМС ГУ МЧС по Курской области ежедневно патрулируют водоемы. В работе также принимают участие представители КОО ВОСВОД, спасатели Аварийно-спасательной службы, оперативные группы муниципальных образований.

Инспекторы напоминают курянам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения у воды. Проводят профилактические беседы с отдыхающими об опасности купания в необорудованных местах. Граждан в состоянии алкогольного опьянения просят покинуть водоемы.

Температура воды в реке составляет более 20 градусов. Впереди – выходные, число отдыхающих у водоемов будет расти.

— Соблюдайте правила безопасности при нахождении на водоемах, обращаются к курянам спасатели:

- не заплывайте за буйки;

- не подплывайте к моторным судам;

- не оставляйте без присмотра детей у воды;

- исключите употребление алкоголя при нахождении рядом с водоемом;

- внимательно следите за детьми.

В случае необходимости обращайтесь за помощью по номерам «101» или «112».