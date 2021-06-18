Для того чтобы получить скидку, достаточно показать документ о сделанной прививке Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Около 20 курских кафе и ресторанов объявили скидки для вакцинированных граждан. Помимо заведений Мегагринна и гриль-бара «Серебряная фабрика», к акции присоединились:

• четыре ресторана сети «Старик Хинкалыч» - скидка 30% на завтраки с 10:00 до 12:30;

• ресторан «Белая акация» - 10% скидка на меню;

• кофейня «Шоколадница» будет выдавать скидочные карты номиналом 10%, они будут действовать без ограничений по времени;

• кафе «Мир вкуса» - скидка 15% на все меню ресторана все лето;

• ресторан «Премьер» - 10% скидка на общую сумму заказа;

• ресторан «Диканька» - скидка 15% от суммы чека;

• ресторан «Классик» - 10% скидка от суммы чека;

• отель «Аквамарин» - скидку 15% на все услуги гостинично – ресторанного комплекса;

ресторан «Пиратская бухта» - 20% скидка на меню кухни;

ресторан SEASONS в гостинице «Элемент» - скидка 10% на ресторанное и барное меню;

ресторан «Bellagio» - скидка 10% на ресторанное и барное меню;

караоке-кафе «Миндаль» - 10% на пиво;

ресторан «Замок» подарит всем своим вакцинированным гостям один литр кваса;

бар-бутик BLACK BEAR подарит чашку кофе;

«Добропек» до 31 августа подарит скидку 10% на общую сумму покупки, совершаемую ежедневно с 15:00 до 17:00 (акция не распространяется на предварительные заказы).

Для того чтобы получить скидку, достаточно показать документ о сделанной прививке.