За сутки коронавирусом заболели 75 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 842 человека Фото: Из архива "КП"

На утро 18 июня в Курской области зарегистрировано 39 595 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 75 курян, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 842 человека, на искусственной вентиляции – 40 (4 – инвазивная, 36 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 884 человека, четверо – за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +34

Курский +7

Глушковский +6

Горшеченский +3

г. Рыльск +3

Советский +3

Беловский +2

Пристенский +2

Рыльский +2

г. Суджа +2

Суджанский +2

г. Железногорск +2

Большесолдатский +1

Золотухинский +1

г. Льгов +1

Мантуровский +1

Поныровский +1

г. Фатеж +1

Фатежский +1.