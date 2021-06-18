За сутки коронавирусом заболели 75 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 842 человека
Фото: Из архива "КП"
На утро 18 июня в Курской области зарегистрировано 39 595 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 75 курян, сообщили в оперштабе.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 842 человека, на искусственной вентиляции – 40 (4 – инвазивная, 36 – неинвазивная).
На сегодняшний день скончались 884 человека, четверо – за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +34
Курский +7
Глушковский +6
Горшеченский +3
г. Рыльск +3
Советский +3
Беловский +2
Пристенский +2
Рыльский +2
г. Суджа +2
Суджанский +2
г. Железногорск +2
Большесолдатский +1
Золотухинский +1
г. Льгов +1
Мантуровский +1
Поныровский +1
г. Фатеж +1
Фатежский +1.