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Недвижимость18 июня 2021 10:21

18 июня в Курске отремонтируют шесть участков автодорог

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки
Яна ШЕЛЕСТ
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График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

18 июня в Курске отремонтируют шесть участков автодорог, сообщает Центр управления регионом.

ООО «Интеграл-Строй» проведет подготовку и укладку дорожного покрытия на участках во 2-м Шоссейном переулке, на улице Мыльникова и в проезде от ул. Энгельса до ул. Заводской вдоль «Спецавтобазы», кафе «Медиа» и «Курскэнерго»

ООО «Благоустройство» осуществит ремонтные работы на улицах Олимпийская и Кожевенная, а также на участке дороги от улицы Дубровинского до Фестивальной.

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки.