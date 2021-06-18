График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки Фото: Яна ШЕЛЕСТ

18 июня в Курске отремонтируют шесть участков автодорог, сообщает Центр управления регионом.

ООО «Интеграл-Строй» проведет подготовку и укладку дорожного покрытия на участках во 2-м Шоссейном переулке, на улице Мыльникова и в проезде от ул. Энгельса до ул. Заводской вдоль «Спецавтобазы», кафе «Медиа» и «Курскэнерго»

ООО «Благоустройство» осуществит ремонтные работы на улицах Олимпийская и Кожевенная, а также на участке дороги от улицы Дубровинского до Фестивальной.

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки.