Более 95 тысяч курян получили пенсионные накопления в виде единовременной выплаты

Право на выплату имеют мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области 95109 человек получили пенсионные накопления в качестве единовременной выплаты, ее средний размер – 7823 рублей. 104 жителям региона назначена срочная пенсионная выплата из средств накоплений, 510 - накопительная пенсия.

Распределительно-накопительная пенсионная система действует с 2002 года. Право на выплату имеют мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет, у которых на индивидуальном лицевом счете есть средства пенсионных накоплений.

Наличие невыплаченной суммы пенсионных накоплений можно уточнить в личном кабинете на сайте ПФР, запросив информацию о сформированных пенсионных правах.

Выплата осуществляется в заявительном порядке. Заявление можно подать лично в Клиентской службе ПФР, направить по почте либо подать дистанционно на сайте ПФР через личный кабинет гражданина. Если пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, необходимо направить заявление в ближайший его филиал.