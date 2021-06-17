В Курской области стартовал благотворительный проект «Дети Солнца»

В проекте примут участие пять образовательных организаций Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья дали старт благотворительному арт-проекту «Дети Солнца». Его главная цель – эстетическое воспитание детей-сирот и ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В проекте примут участие пять образовательных организаций региона. У воспитанников появится возможность написать картины вместе с художником-абстракционистом Сергеем Ладошиным (творческий псевдоним – Сергей Дас). Арт-терапия и уроки изобразительного искусства помогут в социальной адаптации детей.

По итогам проекта будет организована выставка картин и аукцион по их продаже. Вырученные деньги передадут школам-интернатам.