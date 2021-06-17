В Курской области число ковидных пневмоний выросло на 18% с начала недели

В регионе резко растет число заражений ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала этой недели в Курской области зарегистрировано 269 случаев заражения коронавирусом. При этом количество ковидных пневмоний выросло на 18%, сообщили в администрации региона.

- По сути, мы делаем несколько шагов назад. Все наши призывы по массовой вакцинации прошли мимо. Тяжесть мутировавшего вируса очевидна. Он быстрее распространяется. Ситуация осложняется, – отметил глава региона.

В Курской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 возвращается часть коронавирусных ограничений, сообщили в администрации региона. По решению регионального оперштаба культурно-зрелищные мероприятия необходимо проводить при 50% наполняемости залов. С такой же загрузкой должны работать фуд-корты. Детские игровые комнаты будут закрыты.

Вручение документов об образовании выпускникам школ, учреждений СПО и вузов решено проводить на открытом воздухе. Всем участникам Курской Коренской ярмарки в обязательном порядке предстоит предоставить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации или актуальную справку о наличии антител. В случае ухудшения эпидобстановки в регионе решения о ее проведении будут приняты дополнительно. Ограничения вводятся с 17 июня 2021 года до их отмены специальным решением.