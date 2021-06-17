В Курской области в этом году капитально отремонтируют 190 домов

В Курске много домов требуют ремонта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается реализация региональной программы капремонта многоквартирных жилых домов.

В Курске завершается капитальный ремонт дома №89 по проспекту Ленинского комсомола. Работы здесь проходили в несколько этапов. В 2019 году привели в порядок фасад и кровлю. Затем полностью заменили инженерные сети: системы горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, электросетей. В подвальном помещении, где ремонта не было с середины шестидесятых годов, заменили электропроводку, на полу уложили гравийное покрытие. По плану все работы должны завершить в августе. В следующем сезоне приступят к ремонту соседнего дома.

На будущий год запланирована замена инженерных сетей и в доме № 7 по улице Дубровинского. Сейчас подрядная организация занимается ремонтом фасада. Планируется заменить кровлю на входах в подвал, оформить входы в подъезды и установить козырьки. Будет уложена тротуарная плитка, установлены пандусы и поручни для удобного использования входов в подъезды.

- На тех объектах, где ремонт был перенесен из-за пандемии в прошлом году, уже активно идет работа. В этом году мы планируем отремонтировать 190 многоквартирных домов - это более 500 видов работ. Также предусмотрена замена лифтов в 73 многоквартирных домах, - рассказал генеральный директор Фонда капремонта многоквартирных домов Курской области Артур Иванов