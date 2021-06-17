В Курской области формируют списки домов, к которым бесплатно подведут газ

Закон принят ГосДумой Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области формируют списки домов, к которым бесплатно подведут газовые трубы. Это стало возможным благодаря принятому закону о бесплатном подключении населения к газоснабжению, сообщает администрация региона.

Согласно документу, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств жителей. Кроме того, предусматривается введение института единого оператора газификации. Планируется, что догазификация продлится до 2023 года.

- Готовим списки домовладельцев по муниципалитетам, которые нуждаются в помощи от государства. Это многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Списки будут сформированы в ближайшее время, – рассказал заместитель губернатора Курской области Юрий Князев.

Закон обеспечит подводку газа до границ негазифицированных домохозяйств в населенных пунктах.