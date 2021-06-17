В Первомайском парке Курска завершаются работы по озеленению

Сейчас в парке проводят работы по озеленению Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжают благоустраивать Первомайский парк. Сейчас в нем проводят работы по озеленению.

Возле памятника А. Невскому высадили веронику длиннолистная (голубую), вероникаструм виргинский, шалфей дубравный, котовник Фассена.

Клумбу напротив памятника-бюста дважды Героя Советского Союза А.Е. Боровых украсили шалфей дубравный, манжетка мягкая, седум, лиатрис колосковый, щучка дернистая, колосняк песчаный, вероника длиннолистная (голубая), вероникаструм виргинский, волжанка двудомная.