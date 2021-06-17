Под Курском нашли артснаряд

ЧП произошло в Пристенском районе Фото: предоставлено пресс-службой

16 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны вблизи поселка Пристень Пристенского района, сообщили в МЧС.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружен артиллерийский снаряд 105 мм. Он изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.