Полностью завершили вакцинацию от ковид более 132 тысяч курян

В Курской области сохраняется масочный режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 155 370 курян, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 132 570 (с учетом вакцинированных в Медико-санитарной части Курчатова ФМБА России).

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 846 человек, на ИВЛ – 38 (2 – инвазивная, 36 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 17 июня с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 39 520 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 70 - за последние сутки.