В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 846 курян

В регионе заново открывают ковид-стационары Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 846 человек, на ИВЛ – 38 (2 – инвазивная, 36 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 17 июня с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 39 520 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 70 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 880 курян. В том числе за последние сутки - четверо - мужчины 71 года и 79 лет; женщины 60 и 72 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.