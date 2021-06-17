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Здоровье17 июня 2021 11:52

В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 846 курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В регионе заново открывают ковид-стационары

В регионе заново открывают ковид-стационары

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 846 человек, на ИВЛ – 38 (2 – инвазивная, 36 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 17 июня с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 39 520 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 70 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 880 курян. В том числе за последние сутки - четверо - мужчины 71 года и 79 лет; женщины 60 и 72 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.