В Курской области работает 48 официальных пляжей

Курян призывают купаться в официальных местах отдыха Фото: Светлана ВОЛКОВА

Установившаяся теплая погода способствует тому, что все больше курян с каждым днем стремятся на водоемы. Температура воды составляет примерно 20 градусов тепла.

В Курской области принимается комплекс мер, направленных на обеспечение безопасного пребывания людей у воды. С 1 июня работают 48 официальных пляжей, 30 спасательных постов. На всех организованных местах для купания дежурят спасатели, готовые в любой момент прийти на помощь, на пляжах имеются аптечки, средства спасения, средства громкоговорящей связи, дно водоемов обследовано водолазами, сообщили в МЧС региона.