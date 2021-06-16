Проект Курского реабилитационного центра получил грант

Сумма гранта - 3, 4 миллиона рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский социально-реабилитационный центр «Забота» получил грант в 3,4 млн рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Средства будут направлены на развитие проекта «Особым детям – особая забота», сообщает администрация региона.

Проектом предусмотрена реализация программ реабилитации и абилитации детей с инвалидностью на дому, организация в учреждении домашнего микрореабилитационного центра для социализации и гармоничного развития детей-инвалидов. В центре с детьми и родителями практические занятия будут проводить психологи, логопеды, дефектологи. Сотрудники также научат родителей применять реабилитационное оборудование дома.

За счет гранта закупят дидактические материалы, наглядные пособия, тренажеры, необходимые для оказания комплекса социальных услуг в семьях, имеющих детей с ограниченными возможностями. Приобретут и средства реабилитации для пункта проката, необходимые детям-инвалидам.