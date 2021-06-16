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Общество16 июня 2021 22:13

В трех городах Курской области пройдет День бесплатной юридической помощи

Консультации можно будет получить 25 июня
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Бесплатную юрпомощь организуют на один день в трех городах региона

Бесплатную юрпомощь организуют на один день в трех городах региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курское региональное отделение Ассоциации юристов России и УМВД России по Курской области 25 июня с 11:00 до 16:00 проведут совместный прием граждан по правовым вопросам.

Прием пройдет на трех площадках: в Курске по адресу ул. Радищева, д. 29, оф. 123; в Дмитриеве по адресу ул. Ленина, д. 59; в Фатеже по адресу ул. Урицкого, д. 18.

Консультировать будут юристы Центра бесплатной юридической помощи, адвокаты, нотариусы, а также сотрудники Госавтоинспекции, миграционной службы, подразделения по делам несовершеннолетних, правового отдела УМВД России по Курской области.