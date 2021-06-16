В Курской области в ДТП пострадали два человека

В регионе ежедневно происходят ДТП
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Авария произошла 15 июня около половины одиннадцатого вечера. 48-летняя женщина за рулем "Hyundai" ехала со стороны Москвы в сторону Курска.
По пути на 484 километре автодороги М2 "Крым" в Фатежском районе Курской области при повороте налево иномарка столкнулась с ехавшим навстречу ГАЗ 2747. За рулем последнего был 26-летний водитель.
- В результате ДТП 9-летний пассажир иномарки, а также водитель ГАЗ получили травмы, - рассказали в ГИБДД региона.
Полиция выясняет детали ДТП.