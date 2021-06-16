В Курске построят новую детскую облбольницу

Областная детская клиническая больница давно нуждается в новом современном здании Фото: Из архива КП.

В Минэкономразвития России состоялось заседание межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов инвестиционного характера за счет средств федерального бюджета.

Согласно протоколу совещания, принято решение о выделении финансирования на строительство многопрофильной областной детской клинической больницы третьего уровня в Курске, сообщили в администрации региона.

- Средства будут выделяться в рамках федерального проекта по развитию детского здравоохранения. Мы вошли в число субъектов, которые получат деньги на строительство детских больниц. Будем уточнять сумму, которую нам направят, рассчитываем, что это более 4 млрд рублей, – рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Областная детская клиническая больница давно нуждается в новом современном здании. Сейчас она размещена в приспособленных строениях. В настоящее время имеется разработанная проектно-сметная документация, проведена экспертиза на строительство больницы.