Под Курском главу сельсовета обвиняют в присвоении денег

Бюджет потерял 44 тысячи рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

СК передал в суд уголовное дело против главы одного из муниципальных образований Глушковского района. Чиновника обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения).

В период с 1 января 2018 года по 14 мая 2019 года глава получил от индивидуального предпринимателя 44 113 рублей, предназначенные в качестве оплаты за арендуемое здание, рассказали в СК.

В кассу глава муниципалитета деньги не внес, а распорядился ими по своему усмотрению.

Теперь суд вынесет приговор.