Под Курском в реке утонул 11-летний мальчик

СК выясняет обстоятельства гибели ребенка Фото: Из архива КП.

В 17 часов 30 минут 15 июня в Суджанский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области поступило сообщение о том, что в реке Псел около деревни Гирьи Беловского района Курской области утонул 11-летний мальчик.

По данному факту сразу была назначена проверка.

- В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мальчик со своими друзьями, без сопровождения взрослых, пошли на реку Псел, где после купания начали прыгать в реку с обрыва. После прыжка с обрыва в реку ребенок начал тонуть. Услышав крики о помощи, мужчина, который находился недалеко, попытался спасти ребенка, но ему это не удалось, - рассказали в СК.

Сейчас СК разбирается в обстоятельствах трагедии.