Жительница Курской области перевела мошенникам миллион рублей

Женщине сказали оформить кредит и внести деньги на указанный счет Фото: Из архива "КП"

В начале июня жительнице Солнцевского района несколько раз звонили мошенники и говорили, что с ее карты пытаются списать деньги. Женщина в диалог не вступала, но вскоре ей позвонил мужчина и представился следователем.

По его словам, ему стало известно, что ранее мошенники атаковали курянку звонками, поэтому теперь она должна принять участие в спецоперации и помочь задержать преступников.

Женщине сказали оформить кредит и внести деньги на указанный счет. Якобы, как только средства будут зачислены, преступники попытаются их похитить, тогда их и задержат. Главным условием стала полная секретность такой «спецоперации», о ней нельзя было говорить никому.

Несколько банков курянке отказали в займе, однако она нашла кредитные организации, где ей оформили в режиме онлайн в кредит 955 тысяч рублей. Полученную сумму потерпевшая перевела на неизвестные счета.

Через несколько дней она решила узнать, задержаны ли преступники, нашла в интернете телефон сотрудника, которым ей представился звонивший, связалась с ним, тогда и узнала, что никакой спецоперации не было, все это было придумано преступниками. Мошенники использовали возможность подмены номера телефона и выбрали телефон правоохранителя, указанный в сети.

Ранее настоящие сотрудники полиции проводили с потерпевшей профилактические беседы с рекомендациями, как не попасть на уловки мошенников. Также саму женщину привлекали к профилактической работе с гражданами. Кроме того, ее ближайший родственник работает в правоохранительных органах.