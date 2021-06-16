За сутки от коронавируса умерли трое курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 795 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 16 июня в Курской области всего зарегистрировано 39 450 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 68 человек.

На сегодняшний день скончались 876 курян. За последние сутки ковид унес жизни еще троих курян – 60 и 61-летнего мужчин, и 65-летней женщины.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 795 человек, на ИВЛ – 38 (3 – инвазивная, 35 – неинвазивная).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +33

г. Льгов +8

г. Железногорск +7

Беловский +3

Горшеченский +3

Курский +3

Поныровский +3

Большесолдатский +2

г. Щигры +2

Дмитриевский +1

Льговский +1

Тимский +1

Черемисиновский +1.